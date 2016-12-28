Aslan kartları kupada gördü!

AJANSSPOR - Süper Lig'de bu sezon hiçbir maçta kırmızı kart görmeyen Galatasaray, 3-2 kaybettiği Tuzlaspor maçında iki kez kırmızı kart gördü.

Süper Lig'de devre arasına 3. sırada giren Galatasaray, geride kalan 16 haftada kırmızı kart görmeyerek dikkat çekmişti. Sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. haftasında 3-2 kaybettiği Tuzlaspor maçında ise 7 dakika içinde iki kırmızı kart gördü.

55. dakikada rakibine kasti bir müdahale yapan Kamerunlu savunma oyuncusu Chedjou doğrudan, 62. dakikada da rakibinin bileğini basan Yasin de ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.