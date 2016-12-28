Aslan ''Tuzla'' buz oldu!

Tuzlaspor: 3 - Galatasaray: 2

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Volkan Narinç

Tuzlaspor: Bekir Demircan, Orkun Dervişler, Volkan Geyik, Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Tuncay Fındıkcı, Sadık Baş (Dk. 90+3 Melik Derin), Arif Şahin, Doğan Ateş, Kıvanç Salihoğlu (Dk. 81 Tolunay Yurtseven), Ozan Papaker (Dk. 74 Nihat Yılmaz)

Galatasaray: Cenk Gönen, Cavanda (Dk. 34 Carole), Semih Kaya, Chedjou, Linnes, Hamit Altıntop (Dk. 60 Birhan Vatansever), De Jong, Yasin Öztekin, Bruma, Josue, Kerem Çalışkan (Dk. 82 Eren Derdiyok)

Goller: Dk. 45 Chedjou, Dk. 70 Linnes (Galatasaray), Dk. 51 Arif Şahin, Dk. 53 Tuncay Fındıkcı, Dk. 58 Ozan Papaker (Tuzlaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 56 Chedjou, Dk. 61 Yasin Öztekin (Galatasaray), Dk. 71 Doğan Ateş (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 62 Bruma, Dk. 64 Josue, Dk. 77 De Jong, Dk. 88 Linnes (Galatasaray), Dk. 73 Kıvanç Salihoğlu (Tuzlaspor)

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta maçında Tuzlaspor, Galatasaray'ı 3-2 yendi.

39. dakikada Bruma'nın ceza sahasına pasında Kerem Çalışkan'dan seken top sağda Yasin Öztekin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Bekir Demircan, ilk müdahalesinin ardından kaleye yönelen topu çizgi üzerinde tokatlayarak golü önledi.

45. dakikada Galatasaray, Tuzlaspor karşısında öne geçti. Sağdan Josue'nin kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Chedjou, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğünde tamamlandı.

51. dakikada Tuzlaspor, Arif Şahin'in golüyle skoru eşitledi. Tuzlasporlu oyuncu, orta sahadan aldığı topu yaklaşık 20 metre mesafeden şık bir aşırtma vuruşla Galatasaray ağlarına göndererek maçta durumu 1-1'e getirdi.

53. dakikada Tuzlaspor, bu kez öne geçti. Arif Şahin'in pasında topla buluşan Tuncay Fındıkcı, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 2-1.

56. dakikada Galatasaraylı futbolcu Chedjou, rakibine yaptığı sert hareket sonrası doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

58. dakikada Tuzlaspor farkı 2'ye çıkardı. Tuzlasporlu oyuncu Ozan Papaker, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-1'e taşıdı.

61. dakikada Galatasaray'dan Yasin Öztekin, maçta ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

70. dakikada Linnes, Galatasaray adına farkı 1'e indirdi. Carole'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topu önüne alan Linnes, meşin yuvarlağı yerden düzgün bir vuruşla uzak köşeden ağlara gönderdi: 3-2.

71. dakikada Tuzlaspor'dan Doğan Ateş, ikinci sarı kart sonrası gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Spor Toto 2. Lig ekibi Tuzlaspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Notlar.. Notlar.. Notlar..

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta maçında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'a konuk olan Galatasaray, yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuların ağırlıkta olduğu bir 11'le takımını sahaya sürdü.

Hollandalı teknik adam, as oyuncularından yalnızca Semih Kaya, De Jong, Yasin Öztekin ve Bruma'yı Tuzlaspor karşısında oynatırken, genç oyuncu Kerem Çalışkan'a da forvette görev verdi.

Sarı-kırmızılı ekibin Tuzlaspor karşısındaki 11'i, Cenk Gönen, Cavanda, Semih Kaya, Chedjou, Linnes, Hamit Altıntop, De Jong, Yasin Öztekin, Bruma, Josue ve Kerem Çalışkan'dan oluştu.

Yedeklerde Eray İşcan, Eren Derdiyok, Sneijder, Hakan Kadir Balta, Carole, Gökay Güney ve Birhan Vatansever yer aldı.

Öte yandan, tedavileri süren Serdar Aziz, Kolbeinn Sigthorsson, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Lukas Podolski'nin yanı sıra Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Sabri Sarıoğlu maç kadrosuna alınmadı.

Tuzlaspor takımının ilk 11'inde ise Bekir Demircan, Orkun Dervişler, Volkan Geyik, Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Tuncay Fındıkcı, Sadık Baş, Arif Şahin, Doğan Ateş, Kıvanç Salihoğlu ve Ozan Papaker bulundu.

Tribünler boş kaldı

Tuzlaspor-Galatasaray karşılaşmasına futbolseverlerin ilgisi düşük oldu.

Tuzla Belediye Stadı'nın ışıklandırmasının yeterli olmaması nedeniyle 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakada tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

Müsabakayı az sayıda Tuzlaspor ve Galatasaray taraftarı takip etti.