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Başakşehir garantiledi!
28 Aralık 2016 , 19:52
Göztepe: 0 - Medipol Başakşehir: 2
Stat: Bornova
Hakemler: Serkan Çınar, Ceyhun Sesigüzel, Erdinç Sezertam
Göztepe: Yavuz Aygün, Fuchs, Soner Dikmen, Emre Can Coşkun, İsmail Can Üzüm (Dk. 56 Hakan Barış), Segbefia, Salim İyik (Dk. 63 Kone), Mehmet Erdem Uğurlu, Halil Akbunar, Leroy George (Dk. 78 Burak Çolak), Umut Nayir
Medipol Başakşehir: Ufuk Ceylan, Uğur Uçar, Attamah, Ferhat Öztorun, Musa Muhammed, Cengiz Ünder (Dk. 86 Okan Saraçoğlu), Holmen, Alparslan Erdem, Dieng (Dk. 65 Eren Albayrak), Cikalleshi (Dk. 79 Napoleoni), Mustafa Pektemek
Goller: Dk. 31 Alparslan Erdem, Dk. 67 Uğur Uçar (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 54 Soner Dikmen, Dk. 74 Hakan Barış (Göztepe), Dk. 60 Ferhat Öztorun (Medipol Başakşehir)
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yenerek 4. galibiyetini alan Medipol Başakşehir, gruptan çıkmayı garantiledi.
16. dakikada Leroy George'un sol kanattan kullandığı serbest atışta ceza alanı içindeki Segbefia'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
31. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Dieng'in pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Alparslan Erdem'in şutunda, direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
67. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortada Uğur Uçar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.
Medipol Başakşehir, müsabakayı 2-0 galip tamamladı.
F Grubu'nda dörtte dört yapan ve puanını 12'ye çıkaran Medipol Başakşehir, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
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