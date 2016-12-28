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Bursaspor, Aydınspor 1923 maçına hazır

Tarih28 Aralık 2016 , 21:22

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Bursaspor, Aydınspor 1923 maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. haftasında yarın iç sahada Aydınspor 1923 ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını tamamladı. 

Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ardından yeşil-beyazlılar kampa girdi. 

Bursaspor'un Aydınspor 1923 maçı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: 

"Harun Tekin, Mert Günok, Erdem Özgenç, Ertuğrul Ersoy, İsmail Konuk, Bünyamin Kasal, Merter Yüce, Ricardo Faty, Gökhan Berkay Yıldız, Sercan Yıldırım, Mert Örnek, Deniz Yılmaz, Tomas Necid, Kubilay Kanatsızkuş, Sinan Bakış, İsmail Can Çavuşluk, Josua John."

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