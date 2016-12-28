Çakar'dan Hamil Altıntop çıkışı!

AJANSSPOR - Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Tuzlaspor maçındaki performansıyla sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çeken Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Hamilt Altıntop hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ahmet Çakar, twiter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer Hamit Altıntop Tuzlaspor yönetim kurulunda ise (resmen) bu maç FIFA kurallarına göre şaibelidir" ifadesini kullandı.

Hamit Altıntop; Tuzlaspor'u devralan Ümit Davala, Yıldıray Baştürk, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı ve Murat Erdoğan'a manevi destek olmuştu.

Tuzlaspor'da, Murat Erdoğan başkanlığındaki yeni yönetimde, Ümit Davala, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı ve Yıldıray Baştürk asil üye, Emin İnal, Nacibey Donat, Ergun Akbaşoğlu, Suphi Tarım ve Cem Çalışkan ise yedek üye olarak yer alıyor.