- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Chedjou'dan ilginç gol sevinci!
28 Aralık 2016 , 21:16
AJANSSPOR - Galatasaray'ın Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, Tuzlaspor maçında attığı golün sevincini şınav çekerek yaşadı.
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. maçında Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, 44. dakikada Chedjou'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı ileri sürülen Kamerunlu savunma oyuncusu, attığı golü 5 kere şınav çekerek kutladı vedaha sonra sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
YORUM EKLE
Son Ziraat Türkiye Kupası HaberleriTüm Ziraat Türkiye Kupası Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar