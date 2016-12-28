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Chedjou'dan ilginç gol sevinci!

Tarih28 Aralık 2016 , 21:16

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Chedjou'dan ilginç gol sevinci!

AJANSSPOR - Galatasaray'ın Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, Tuzlaspor maçında attığı golün sevincini şınav çekerek yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. maçında Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, 44. dakikada Chedjou'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 

Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı ileri sürülen Kamerunlu savunma oyuncusu, attığı golü 5 kere şınav çekerek kutladı vedaha sonra sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

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