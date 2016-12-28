(AJANSSPOR)

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

Sarı-kırmızılar'ın deplasman sıkıntısı bu maç ile de devam etti. Galatasaray son 31 deplasman maçının yalnızca 9'unu kazanabildi.

Bu sezon ligde oynadığı 8 deplasman maçının 4'ünü kazanan Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk dış saha maçında ise 24 Erzincanspor ile 1-1 berabere kalmıştı.