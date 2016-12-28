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Deplasman sıkıntısı

Tarih28 Aralık 2016 , 23:16

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Deplasman sıkıntısı

(AJANSSPOR)

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-2 kaybetti. 

Sarı-kırmızılar'ın deplasman sıkıntısı bu maç ile de devam etti. Galatasaray son 31 deplasman maçının yalnızca 9'unu kazanabildi. 

Bu sezon ligde oynadığı 8 deplasman maçının 4'ünü kazanan Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk dış saha maçında ise 24 Erzincanspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

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