Galatasaray'da ''kırmızı'' maç!

AJANSSPOR - Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta maçında Tuzlaspor'a konuk olan Galatasaray'da, takımının golünü atan Chedjou, doğrudan kırmızı kart görürken, Yasin de ikinci sarıdan kızardı.

Mücadelenin 55. dakikasında kendisine faul yapan rakibinin karnına doğru kramponla basan Kamerunlu oyuncu, doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

62. dakikada da bu kez Yasin Öztekin, kırmızı kart gördü. Daha önceden sarı kartı bulunan Yasin, rakibinin bileğine bastığı için ikinci srıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray, 7 dakika içinde 9 kişi kaldı.