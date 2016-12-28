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Galatasaray'da şok sakatlık!
28 Aralık 2016 , 21:04
Galatasaray'ın Belçikalı sağ beki Cavanda, Tuzlaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası E Grubu maçına devam edemedi.
Mücadelenin 31. dakikasında adalesinde çekme meydana gelen Cavanda, oyundan çıkmak ve yerini Carole'e bırakmak zorunda kaldı.
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