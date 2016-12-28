Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan TFF 1. Lig temsilcisi Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar'ın kararlarında standart olmadığını savundu.

Buruk, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakaya iyi başladıklarını ve gol pozisyonları bulduklarını belirtti.

Topun direkten döndüğü bir pozisyonlarının olduğunu hatırlatan Buruk, şöyle konuştu:

"Çok fazla pozisyon vermediğimiz dakikalarda gol yedik. Bundan sonra biraz daha öne çıkmaya çalıştık. İlk yarı beraberlik için çaba sarf ettik, hızlı hücumlarla ve iyi çıkarak maçı 1-1'e getirmeye çalıştık. İkinci golden sonra da gol bulmaya çalıştık ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Maçın başından sonuna kadar hakemin verdiği kararlarda standart yoktu. Oyuncularım hakem kararlarına karşı çok sabırlıydı. Bu kadar kötü kararların verildiği maçta kart da görebilirdik. Standardı olan bir hakem olsaydı keşke."