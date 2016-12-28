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Kayseri kupada kayıp!

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu karşılaşmasında Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Tarih28 Aralık 2016 , 13:57

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Kayseri kupada kayıp!

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu karşılaşmasında Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

(Detaylar birazdan)

 

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