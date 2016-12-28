Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray'ı 3-2 yenen Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'un teknik direktörü Metin Ersan, kulüp tarihine geçecek önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Metin Ersan, "Tuzlaspor tarihinde yer alacak güzel bir galibiyet aldık. Bugünkü oyun ve sonuçla hep anılacağımızı düşünüyorum." dedi.

Türk Telekom Arena'daki ilk maçta da iyi oynadıklarını ama istedikleri sonucu alamadıklarını aktaran Ersan, "Üzerine biraz daha koymamız gerektiğini biliyorduk ve iyi çalıştık. Galatasaray'ın öne çıktığı zamanlarda arkada boşluklar verdiğini, pozisyonlar bulacağımızı biliyorduk. Savunmanın arkasına adam kaçırma planımızın tuttuğunu görüyorum. Kazandığımız için çok mutluyum. İnşallah gruptan da çıkarak yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

Metin Ersan, elinde çok kaliteli bir oyuncu kadrosu olduğunu belirterek, "İlk yarıda da iyi oynayan bizdik. Oyuncularımızın özellikleri çok farklı. Hücumu seven bir ekibiz. Biraz daha beceri kazandıklarında üst liglerde oynayacak meziyette oyuncularımız var. Yaş ortalamaları da 21-22. İnşallah Türk futboluna kazandırılırlar. Özellikle forvet hattında her hocanın rüyası olacak bir üçlüye sahibiz." ifadelerini kullandı.