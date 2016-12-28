"Ona göre değerlendirme yapacağız"

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği'nin teknik sorumlusu Sadullah Zehir, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. haftasında sahalarında Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'u 2-1 mağlup etmelerine ilişkin, "Kaliteli ayaklarımızla iyi mücadele ettik ve maçı kazandık. 3 puanı aldığımız için sevinçliyiz, gururluyuz." dedi.

Zehir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, grupta oynadıkları 3 maçta da puan kazanmayı hak ettiklerini belirterek, bu maçlarda bulundukları ligin üstünde bir performans sergilediklerini söyledi.

Bugünkü maçta futbolcuların, beklenenin üstünde performans sergilediğini ifade eden Zehir, "Kaliteli ayaklarımızla iyi mücadele ettik ve maçı kazandık. 3 puanı aldığımız için sevinçliyiz, gururluyuz. Gruptan çıkma hesapları yapıyoruz. Sahamızda oynayacağımız maçtan önce deplasmandaki Beşiktaş maçı var. Oradan alacağımız netice gruptaki durumumuzu belirleyecek." şeklinde konuştu.

Zehir, grupta deplasmanda Beşiktaş'la yapacakları maçın önemine değinerek, iyi bir sonuç elde etmek istediklerini bildirdi.

- Kayserispor cephesi

Kayserispor Teknik Sorumlusu Ertuğrul Seçme de genç ve ligde forma şansı az bulan oyunculardan kurulu bir ekiple Darıca'ya geldiklerini kaydetti.

Maçta genç futbolcuların performanslarını gördüklerini belirten Seçme, ikinci yarı ona göre bir değerlendirme yapacaklarını vurgulayarak, "Darıca Gençlerbirliği'ni aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." dedi.