Osmanlıspor hazır..

Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 4. haftasında yarın deplasmanda Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Dar alanda elle koordinasyona yönelik çift kale maç yapan mor-sarılı ekip, daha sonra 7'ye 2 top kapma oynadı. Antrenman, saha kenarında yapılan sprint çalışmasıyla son buldu.

Tedavilerine devam edilen Raul Rusescu, Engin Bekdemir, Tugay Kacar ve Raheem Lawal antrenmana katılmadı.

Şanlıurfa GAP Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.