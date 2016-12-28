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Semih Kaya varsa gol var!
28 Aralık 2016 , 23:19
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 3-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızıların uzun süredir bekleneni veremeyen stoperlerinden Semih Kaya'nın oynadığı maçlarda ise ilginç istatistikler ortaya çıktı.
Galatasaray, 25 yaşındaki Semih Kaya'nın son 2 sezonda oynadığı 43 resmi maçın 15'ini kazandı ve 61 gol yedi.
Semih Kaya'nın oynamadığı 20 maçın ise 11'ini kazandı ve 18 gol yedi.
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