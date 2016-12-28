Semih Kaya varsa gol var!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 3-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızıların uzun süredir bekleneni veremeyen stoperlerinden Semih Kaya'nın oynadığı maçlarda ise ilginç istatistikler ortaya çıktı.

Galatasaray, 25 yaşındaki Semih Kaya'nın son 2 sezonda oynadığı 43 resmi maçın 15'ini kazandı ve 61 gol yedi.

Semih Kaya'nın oynamadığı 20 maçın ise 11'ini kazandı ve 18 gol yedi.