Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Medipol Başakşehir, Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı müsabakanın genelinde oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu söyledi.

İlk yarıda öne geçtiklerini, ikinci devrenin ilk 15 dakikalık bölümünde de farkı attırabilecek pozisyonları bulduklarını belirten Avcı, "Bizim adımıza, 2016 senesini hem lig hem de kupada namağlup zirvede bitirmek önemliydi. Seneye harika başladık, harika geliştirdik, harika sonuçlandırdık." ifadelerini kullandı.