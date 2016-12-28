Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, 3-2 kaybedilen Tuzlaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sonuçtan memnun olmadığını belirten Riekerink, "Aldığımız sonuçtan ve oyuncuların gösterdiği tavırdan utanç duyuyorum. Çok üzgünüm. Odaklandığım nokta kırmızı kart. Benim kabullenmediğim, özellikle uyarısını yaptık. Gördüğümüz kart Atiker Konyaspor maçı için olacaktı, cezalı uyarısı yaptık ama olmadı. Aldığımız sonuçtan ve oyundan utanç duyuyorum. Mutlaka bazı cezalar olacak ama bunları ilk oyuncularımla konuşacağım. Böyle maçtan sonra yorum yapmak kolay değil. Kabullenmek doğru değil. Sezona iyi başlayan bir Galatasaray vardı. Düşüş yaşadık sonra da ayağa kalktık. Ne olursa olsun sezonun, yılın son maçı böyle olmamalıydı." ifadelerini kullandı.

Müsabaka sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında da konuşan Riekerink, "Hem aldığımız sonuçtan hem de oyuncularımın gösterdiği davranıştan utanç duyuyorum. Davranış olarak kastettiğim, görülen kırmızı kartlar. Tatil öncesi böyle bir son maç oynadığımız için inanılmaz üzgünüm." dedi.

Aurelien Chedjou ve Yasin Öztekin'in kırmızı kart görüş şekillerinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Hollandalı teknik adam "Bu kırmızı kartlar, kulübe karşı yapılmış bir hareket gibi. Kulübü yaralayan bir durum. Sahada kalan 9 arkadaşımız beraberliği yakalayabilmek için elinden geleni yaptı ama görülen 2 kırmızı kart kesinlikle kabul edilemez." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Yasin ve Chedjou'ya gerekli cezaların verileceğini vurgulayarak, "Ben bir sıralama yaptığımda hep en üste kulübü, sonra takımı, sonra da oyuncuları koyuyorum. Görülen iki kırmızı kart da kabul edilemez. Hakemin kararları doğru. Oyuncularımın sadece takımı değil, camiayı da incittiklerini düşünüyorum. Yine söylüyorum, benim için kabul edilemez bir durum." ifadelerini kullandı.

Riekerink, Cavanda, Josue ve Hamit Altıntop gibi yedek oyuncuların kupa maçlarında dahi fark oluşturamadıkları yönündeki bir tespit üzerine, "Buna ben de katılıyorum. Bundan çıkarılacak sonuçlar var. Benim de kendim için çıkardığım bazı sonuçlar mevcut. Kulübümüzün de çıkardığı sonuçlar vardır." şeklinde görüş belirtti.

Transfer çalışmaları

Jan Olde Riekerink, transfer dönemi planlarıyla ilgili olarak, "Bizim için önemli bir süreç. Bu konuyla ilgili yoğun olduğumuzu söyleyebilirim. İhtiyaçlarımızı konuşuyor, değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Diğer yandan UEFA Finansal Fair Play kuralları kapsamında limitimiz var. Buna da dikkat ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Lukas Podolski'ye Çin'in Beijing Guoan kulübünden gelen teklifin hatırlatılması üzerine, "Podolski bizim için önemli bir oyuncu. Üzücü bir takım sakatlıklar geçirdi. Bir Çin gerçeği var ki oyunculara ve kulüplerine ciddi rakamlar ödeyebiliyorlar. Burada kararı kulüp verecek." şeklinde konuştu.

Riekerink, Gençlerbirliği oyuncusu Ahmet Yılmaz Çalık'la ilgili olarak da, "Sezona 6 stoperle başladık ancak sakatlıklar oldu. Chedjou, Afrika Uluslar Kupası'na gidecek. Salih Dursun da Antalyaspor'a gidiyor. İki oyuncuya kalıyoruz. Ahmet Yılmaz Çalık bizim için önemli bir opsiyon. Tanıdığım ve bildiğim bir milli takım oyuncusu. Tabii ki tek opsiyon değil." diyerek sözlerini tamamladı.