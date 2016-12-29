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"Bizim için kupa bitti"

Tarih29 Aralık 2016 , 23:56

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Bizim için kupa bitti

Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, kupada umutlarının kalmadığını ifade etti. 

Fenerbahçe karşısında sadece 38 dakika dikkatli olabildiklerini anlatan Kaya, "Bizim için kupa bitti. Oyuncularım tecrübe edindi. Fenerbahçe'ye kupa yolunda başarılar diliyorum. Hedefimiz iyi dinlenmeden sonra ikinci yarıya şampiyonluk için hazırlanmak olacak." şeklinde konuştu.

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