Ersun Yanal: 'Kazanma arzumuz düşüktü.'

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Kızılcabölükspor'un teknik direktörü Hasan Şermet, "Trabzonspor gibi bir takımdan puan aldığımız için mutluyuz." dedi.

Şermet, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, antrenörlük kursuna gittiği için takımla birlikte olamadığını, müsabaka için bugün Denizli'ye geldiğini söyledi.

Maç boyunca sabırlı oynamaya çalıştıklarını belirten Şermet, şöyle konuştu:

"İlk yarı bunu başardık ama talihsiz bir gol yedik. Rakibimize çok pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Duran top pozisyonuyla beraberlik golünü bulduk. Topu Trabzonspor'a verdik ama oyun olarak rakibimizin çok üstünlüğü yoktu. Trabzonspor gibi bir takımdan puan aldığımız için mutluyuz. Süper Lig'de oynayan oyuncular daha çabuk düşünüyor. Alt liglerdekiler ise daha yavaş oynuyor, bunun sıkıntısını yaşıyoruz."

- Trabzonspor cephesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise Kızılcabölükspor karşısında enerjisi ve kazanma arzusu düşük bir oyun sergilediklerini söyledi.

"Bu enerji düşüklüğü bize maç kazandırmaya hiçbir zaman yetmeyecekti." diyen Yanal, şunları kaydetti:

"Bugün bunun bedeli son dakikadaki golle ödedik. Grupta bu maçı kazanıp devam etseydik, birinci olma şansımız yüksekti. Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde hem takımın çizgisini yukarı çeken hem bu süreç içinde yaptığı şeyleri düşünen bir Trabzonspor olacaktır. Olması gereken, çizgiyi yukarı çeken Trabzonspor'u hepimiz bekliyoruz. Ben de bunun için alınacak her türlü önlemi ve uygulamayı yapmak için bugünden itibaren düğmeye basmış oluyorum."