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Fenerbahçe, 2016'yı galibiyetle kapattı
29 Aralık 2016 , 22:57
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'u 6-0 yenerek 2016 yılını galibiyetle tamamladı.
Ülker Stadı'nda yapılan maçta rahat bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertlilerin gollerini 37, 67 ve 78. dakikada Jose Fernandao, 41. dakikada Martin Skrtel, 70. dakikada Muhammed Samed Karakoç, 84. dakikada ise Miroslav Stoch attı.
- Fernandao'dan "hat-trick"
Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Fernandao, Menemen Belediyespor karşısında "hat-trick" yaptı.
Sarı-lacivertli ekipte ikinci sezonunu geçiren Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir maçta 3 gol atma sevinci yaşadı.
Fernandao, Bursaspor formasıyla 9 Mayıs 2015'te Kardemir Karabükspor filelerine 4 gol göndermişti. Brezilyalı oyuncu 1,5 yıl sonra bir maçta 2'den fazla gol atmayı başardı.
Öte yandan, Fernandao oynadığı son 3 resmi maçta da gol atarak formda bir görüntü ortaya koydu. Brezilyalı oyuncu bu sezon 14 resmi maçta 8 gol kaydetti.
- Muhammed Samed 2 dakikada gol attı
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Samed Karakoç, oyuna girdikten 2 dakika sonra gol sevinci yaşadı.
Maçın 68. dakikasında Ramazan Civelek'in yerine oyuna giren Muhammed Samed, 2 dakika sonra takımın 4. golünü kaydetti. Muhammed Samed, bu sezon ilk kez A takım forması giydi.
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