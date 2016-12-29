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Fenerbahçe gol oldu yağdı!
29 Aralık 2016 , 22:18
Ziraat Türkiye Kupası 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Menemen Belediyespor'u 6-0 mağlup etti.
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