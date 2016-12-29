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Fernandao oynadıkça atıyor!
29 Aralık 2016 , 21:17
AJANSSPOR-Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Jose Fernandao, oynadığı maçları golsüz tamamlamıyor.
Fernandao, görev yaptığı son beş resmi maçın tamamında da gol atmayı başardı.
İşte Fernandao'nun gol attığı son 5 maç;
Amed Sportif 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-0 Gençlerbirliği
Menemen Belediyespor 0-1 Fenerbahçe
Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe
Fenerbahçe - Menemen Belediyespor
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