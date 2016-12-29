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''İstediğimiz puanı aldık, mutluyuz''
29 Aralık 2016 , 19:29
Aydınspor 1923 Teknik Sorumlusu Mahmut Arslan, 1-1 sonuçlanan Bursaspor karşılaşmasını değerlendirdi.
Oyuncularının ağır sahada inanılmaz bir mücadele verdiklerini belirten Arslan, ''Hepsini alınlarından öpüyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Çocuklar mücadeleyi sonuna kadar verdi. İstediğimiz puanı aldık, mutluyuz.'' ifadelerini kullandı.
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