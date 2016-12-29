Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kupa maçına önem verdiklerini ifade eden Akçay, ilk yarıda Şanlıurfaspor'un büyük bir direnç gösterdiğini belirtti. Bu galibiyetin, kupadaki planları açısından takıma büyük avantaj sağladığını vurgulayan Akçay, şunları söyledi:

"Maçın ciddiyetini anlayarak oyun kalitemizi sahaya yansıttık. Özellikle ikinci yarı bu çok iyiydi, ikinci devredeki oyun disiplini ve koşularımız yerinde oldu. Rakibe üstünlük sağladık, 3 golle 3 puan aldık. Kalan 2 müsabakayı bu maç çok ilgilendiriyordu. Galip gelmemiz oyun stratejimiz açısından çok iyi oldu. Bütün oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum, hatta rakibi de sergiledikleri oyundan ötürü kutluyorum. Şanlıurfaspor, uzun süreden beri çıkışı olan bir takım, umarım bundan sonra da çıkışını sürdürür."