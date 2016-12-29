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''Rakibimiz 10 kişi kalmasına rağmen kazanamadık"
29 Aralık 2016 , 19:28
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Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. haftasında Aydınspor 1923 ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, takımında bazı futbolcuların ortaya koyduğu performansın üzücü olduğunu söyledi.
Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, şu değerlendirmeyi yaptı:
''Rakibimiz 10 kişi kalmasına rağmen kazanamadık. Aydınspor 1923'ü tebrik etmek lazım. Performansla ilgili, bazı futbolcuların bildiğimiz şeylerini tekrar görmüş olmak bizi üzdü. İkinci yarıya hazırlanmak için çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdüreceğiz. İkinci yarıda inşallah çok daha iyi bir Bursaspor olacak.''
Bir gazetecinin ''Takımdan ayrılacak futbolcuları belirlediniz mi?'' sorusuna Hamzaoğlu, ''Evet belirledim ama bunu yönetim ve futbolcularla konuşmadan paylaşamam.'' karşılığını verdi.
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