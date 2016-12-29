Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor'un yüzü gülmüyor!

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nun 4. haftasında Kızılcabölükspor ile Trabzonspor, Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Kızılcabölükspor'un son dakika golüyle karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Tarih29 Aralık 2016 , 19:54

Yorum
Trabzonspor'un yüzü gülmüyor!

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Trabzonspor deplasmanda Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı. 

Trabzonspor ile Spor Toto 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor 1-1 berabere kaldı.

17. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada kaleci Serkan'ın uzaklaştırmak istediği topu alan Zeki Yavru, pasını Yusuf Yazıcı'ya aktardı. Bu oyuncunun pasıyla topla buluşan Okay'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

89. dakikada Kızılcabölükspor beraberliği yakaladı. Burak Gökbel'in sol kanattan kullandığı köşe atışında, Emir Can Sayar kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Serkan Ok 

Kızılcabölükspor: Serkan İlgün, Semih Ceylan, Kerim Bölük, Ramazan Erarslan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Cihat Kahraman (Dk. 46 Mustafa Altun), Taygun Vurgun, Özer Ercili, Reha Yaylı (Dk. 83 Burak Gökbel), Emir Can Sayar (Dk. 90+3 Muhittin Tekin), Fatih Arat 

Trabzonspor: Esteban, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu (Dk. 80 Uğur Demirok), Durica, Güray Vural, Abdülkadir Ömür (Dk. 64 Mustafa Akbaş), Okay Yokuşlu, Onazi, Yusuf Yazıcı, Castillo (Dk. 71 Suk), N'Doye

Goller: Dk. 17 Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Dk. 89 Emir Can Sayar (Kızılcabölükspor)

Sarı kartlar: Dk. 76 Mustafa Yumlu (Trabzonspor), Dk. 87 Semih Ceylan (Kızılcabölükspor)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Ziraat Türkiye Kupası HaberleriTüm Ziraat Türkiye Kupası Haberleri

me