Tuzlaspor'dan Hamit açıklaması!

Tuzlaspor Kulübü, Hamit Altıntop'un yönetimlerinde olduğuna dair ortaya atılan iddiaların ardından bir açıklama yaptı.

Resmi duyuru şöyle;

"Bu akşam oynanan Tuzlaspor – Galatasaray karşılaşması sonrasında ortaya atılan asılsız iddialara cevabımızdır:

Milli futbolcumuz Hamit Altıntop'un kulübümüzle hiçbir ilişkisi ve alakası bulunmamaktadır. Biz Eski futbolcular olarak yeni bir yönetim modeli örneği sergileyecegimizi daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Yönetim Kurulumuzda Murat Erdoğan, Ömer Erdoğan, Ümit Davala, Cihan Haspolatli ve Yıldıray Baştürk dışında kimsenin yer almadığını hassasiyetle yinelemeyi bir borç biliriz"