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Vedat Muriç bilerek kaçırdı!
29 Aralık 2016 , 15:10
AJANSSPOR - Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında Amed Sportif'i konuk eden Gençlerbirliği'nde, maça golcü oyuncu Vedat Muriç damgasını vurdu.
Gençlerbirliği'nin 3-0 önde olduğu maçın 28. dakikasında Başkent ekibi lehine penaltı kararı verildi. Beyaz noktaya gelen Vedat Muriç ise kazanılan penaltının haksız olduğunu düşünüp topu dışarıya attı.
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