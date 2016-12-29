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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta tamamlandı

Tarih29 Aralık 2016 , 23:48

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta, yapılan 5 maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, sahasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. Gençlerbirliği de konuk ettiği Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i 6-0 ile geçerken, Osmanlıspor deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'u 3-0 yendi.

Trabzonspor, Spor Toto 3. Lig takımı Kızılcabölükspor ile deplasmanda, Bursaspor ise Spor Toto 2. Lig temsilcisi Aydınspor 1923 ile iç sahada 1-1 berabere kaldı.  

F Grubu'nda Medipol Başakşehir, D Grubu'nda Beşiktaş ve B Grubu'nda Çaykur Rizespor, bitime iki maç kala son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında, gruplara göre alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

- A Grubu:

Kırklarelispor-Gaziantepspor: 0-4

Şanlıurfaspor-Osmanlıspor: 0-3

 Takım  G  B Av. 
 1. Osmanlıspor 3 4
 2. Şanlıurfaspor 3 0 1 9
 3. Gaziantepspor 5 6
 4. Kırklarelispor 13  -11 

- B Grubu:

Çaykur Rizespor-Sancaktepe Belediyespor: 4-1

İnegölspor-Kasımpaşa: 1-3

Takım  G  B Av. 
 1. Çaykur Rizespor 4 16  2 14  12 
 2. Kasımpaşa 3 0 1 9 10  -1 
 3. Sancaktepe Belediyespor 8 -4  3
 4. İnegölspor 13  -9  0

- C Grubu:

Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: 6-0

Fenerbahçe-Menemen Belediyespor: 6-0

 Takım Av. 
 1. Gençlerbirliği 11  10 
 2. Fenerbahçe 9
 3. Menemen Belediyespor  11  -9 
 4. Amed Sportif Faaliyetler -7 

Not: Amed Sportif Faaliyetler ile Gençlerbirliği arasında 22 Aralık'ta yapılması planlanan 3. hafta maçı, Diyarbakır temsilcisinin kaptanı Şehmus Özer'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı ertelenmişti.

- D Grubu:

Beşiktaş-Boluspor: 2-0

Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor: 2-1

 Takım  O  G  B  M  A  Y  Av.
 1. Beşiktaş 10 
 2. Kayserispor
 3. Boluspor  -3 
 4. Darıca Gençlerbirliği -4 

- E Grubu:

Anagold 24 Erzincanspor-Elazığspor: 3-2

Tuzlaspor-Galatasaray: 3-2

 Takım Av. 
 1. Tuzlaspor
 2. Anagold 24 Erzincanspor
 3. Galatasaray
 4. Elazığspor -6 

- F Grubu:

Sivasspor-Yeni Amasyaspor: 3-1

Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-2

 Takım O G B M A Y Av. P
 1. Medipol Başakşehir 11  12 
 2. Sivasspor
 3. Göztepe -3
 4. Yeni Amasyaspor -6 

- G Grubu:

Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor: 0-1

Bursaspor-Aydınspor 1923: 1-1

 Takım Av. 
 1. Ümraniyespor -1 
 2. Bursaspor
 3. Akhisar Belediyespor
 4. Aydınspor 1923 -1 

- H Grubu:

Atiker Konyaspor-Gümüşhanespor: 3-0

Kızılcabölükspor-Trabzonspor: 1-1

 Takım Av. 
 1. Atiker Konyaspor
 2. Gümüşhanespor -1 
 3. Trabzonspor
 4. Kızılcabölükspor  0 11  -10  1


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