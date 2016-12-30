Kupada ertelenen maçın tarihi açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında ertelenen Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği maçı, 8 Ocak Pazar günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antalya'daki Mardan Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak.

Amed Sportif Faaliyetler ile Gençlerbirliği arasında 22 Aralık'ta yapılması planlanan 3. hafta maçı, Diyarbakır temsilcisinin kaptanı Şehmus Özer'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı ertelenmişti.