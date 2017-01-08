Gençlerbirliği garantiledi! 5-0 yendiler!

Amed Sportif Faaliyetler: 0 - Gençlerbirliği: 5

Stat: Mardan

Hakemler: Koray Gençerler, Ahmet Ayaz, İbrahim Çağlar Uyarcan

Amed Sportif Faaliyetler: Levent Taşkın, Koray Şanlı, Kamil İçer (Dk. 58 Şevket Güngör), Ercüment Balıkcı, Erhan Eren, Abdullah Çetin, Ercan Çapar, Yusuf Yağmur (Dk. 83 Oğuz Çetinkaya), Mehmet Sıddık İstemi, Mansur Çalar, Ahmet Güven (Dk. 67 Tekin Adar)

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Ahmet Yılmaz Çalık (Dk. 46 Ferhat Görgülü), Palitsevich, Serdar Gürler, Milinkovic, Owusu (Dk. 35 Rantie), Selçuk Şahin (Dk. 65 Scekic), Matei, Muric

Goller: Dk. 47 Palitsevich, Dk. 60 ve 72 Rantie, Dk. 69 Serdar Gürler (penaltıdan), Dk. 75 Ferhat Görgülü (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 52 Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 22 Ercüment Balıkcı (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 25 Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği)

AJANSSPOR - Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Amed Sportif Faaliyetler ile Gençlerbirliği 3. haftanın erteleme maçında karşı karşıya geldi. Mardan Antalya Stadı’nda oynanan müsabakayı Ankara ekibi 5-0 kazanmayı başardı ve kupada tur atlamayı garantiledi.



Karşılaşmada Ümit Özat yönetimindeki Gençlerbirliği’ne galibiyeti getiren golleri 48.dakikada Sergey Politevich, 60 ve 73. dakikalarda Tokelo Rantie, 68. dakikada penaltıdan Serdar Gürler ile 75. Dakikada Ferhat Görgülü kaydetti. Ayrıca Amed Sportif ekibinde Mansur Çalar 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını bir kişi eksik bıraktı.



Bu galibiyetle birlikte Gençlerbirliği 4 maç sonunda 12 puana ulaştı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Amed Sportif ise 1 puanla son sırada kaldı. Gençlerbirliği bir sonraki maçını sahasında Fenerbahçe ile oynarken, Amed Sportif de evinde Menemen Belediyespor’u konuk edecek.