Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Oyuncularımı kutluyorum, gruptan çıkmayı garantiledik. Önümüzde iki maç daha var, onları da kazanmak istiyoruz." dedi.

Özat, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalya Mardan Stadı'nda 5-0 kazandıkları Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha ciddi oynadıklarını belirten Özat, şunları kaydetti:

"Böyle maçlarda oyuncuya kızmak çok doğru değil. Sadece kazanma alışkanlığının devam etmesi için futbolcularıma biraz yüklendim. Oyuncularımı kutluyorum, gruptan çıkmayı garantiledik. Önümüzde iki maç daha var. Onları da kazanmak istiyoruz. Bir hazırlık maçı daha yapabilirsek, Kasımpaşa maçına sorunsuz gidebiliriz."