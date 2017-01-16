- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları
16 Ocak 2017 , 13:40
Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Ocak Çarşamba günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, Spor Toto Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular koşuyla tamamladı.
Diğer futbolcular ise 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maç ve koşuyla idmanı bitirdi.
İdmana tedavileri devam eden Owusu ve Stancu katılmazken, Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan ve çekilen MR sonucunda sağ üst arka adale zarında kanama tespit edilen Selçuk Şahin de çalışmada yer almadı. Selçuk'un Fenerbahçe maçında forma giymesinin beklenmediği öğrenildi.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
YORUM EKLE
Son Ziraat Türkiye Kupası HaberleriTüm Ziraat Türkiye Kupası Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar