Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Ocak Çarşamba günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, Spor Toto Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular koşuyla tamamladı.

Diğer futbolcular ise 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maç ve koşuyla idmanı bitirdi.

İdmana tedavileri devam eden Owusu ve Stancu katılmazken, Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan ve çekilen MR sonucunda sağ üst arka adale zarında kanama tespit edilen Selçuk Şahin de çalışmada yer almadı. Selçuk'un Fenerbahçe maçında forma giymesinin beklenmediği öğrenildi.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.