Kupa heyecanında 5. hafta!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada 5. hafta maçları yarın, 18 Ocak Çarşamba ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak.

Kupanın 5. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

12.00 Boluspor-Kayserispor (Bolu Atatürk)

12.00 Anagold 24 Erzincanspor-Tuzlaspor (Erzincan 13 Şubat)

14.00 İnegölspor-Çaykur Rizespor (İnegöl İlçe)

16.00 Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor (Konya Büyükşehir Belediye)

17.45 Bursaspor-Akhisar Belediyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.45 Elazığspor-Galatasaray (Elazığ Atatürk)

18 Ocak Çarşamba:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

14.00 Gümüşhanespor-Trabzonspor (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Aydınspor 1923-Ümraniyespor (Adnan Menderes)

16.00 Göztepe-Sivasspor (Bornova)

18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)

19 Ocak Perşembe:

13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor (Kırklareli Atatürk)

16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor (Stadı henüz açıklanmadı)

18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği (Vodafone Arena)

20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)