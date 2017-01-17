Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Ziraat Türkiye Kupası

Boluspor ile Kayserispor yenişemedi!

Tarih17 Ocak 2017 , 14:18

Yorum
Boluspor ile Kayserispor yenişemedi!

Boluspor: 0 - Kayserispor: 0

Stat: Atatürk

Hakemler: Özgüç Türkalp, Özgür Ertem, Osman Karataş

Boluspor: Erdi Yokuşlu, Renato Arapi, Guido Koçer (Dk. 79 Mücahit Özkul), Abdülkadir Özdemir, Necati Yakuplar, Sinan Yılmazer (Dk. 67 Burak Asan) (Dk. 59 Rydellromano Poepon), Nurullah Turan, Hakan Arslan, Emre Gültekin, Kadir Pekmezci, Mitchell Vrede

Kayserispor: Nadhoim Ahamada, Anıl Karael, Levent Gülen, Kubilay Sönmez, Umut Sönmez, Furkan Yaman, Miladin Stevanovic (Dk. 46 Kana Bıyık), Murat Durer, Murat Ilıman, Onur Beytaş (Dk. 46 Deniz Türüç), Ufuk Budak

Sarı kartlar: Dk. 45 Renato Arapi, Dk. 48 Nurullah Turan, Dk. 73 Abdulkadir Özdemir, Dk. 80 Burak Asan (Boluspor), Dk. 45 Anıl Karael (Kayserispor)

 Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. hafta maçında Boluspor, konuk ettiği Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Ziraat Türkiye Kupası HaberleriTüm Ziraat Türkiye Kupası Haberleri

me