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"Bugün yüzde yüz hissettim"
17 Ocak 2017 , 22:02
AJANSSPOR- Galatasaray'ın İsviçreli forveti Eren Derdiyok, 2 gol attığı Elazığspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Bizim için önemliydi. daha önce iyi sonuçlar alamamıştık. İlk yarı iyi durumdaydık. Böyle maçlarda öne geçmek önemliydi. Pozisyonlar bulduk. Golümü de attım, mutluyum.
Geçen maça bakıyorum %100 hissetmedim ama bugün %100'düm. Takım olarak iyi yoldayız. her şeyin daha iyi olması için daha çok çalışacağım. Pozisyonlar kaçabilir, çalışmaya devam etmek gerekiyor.
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