- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Çapa: "Üç puan alamadık ama..."
17 Ocak 2017 , 16:17
- İlgili:
- Futbol
- Ziraat Türkiye Kupası
- Boluspor
Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Üç puan alamadık ama oyun anlamında çok iyi şeyler aldık." dedi.
Çapa, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında Kayserispor maçının ilk 15 dakikasının istedikleri gibi oynayamadıklarını belirterek, "Sahada çok basit pas hatası yapan, sahada kimin koştuğu belli olmayan ve zaman zaman kopuk bir Boluspor vardı. 16. dakikadan itibaren değişik bir görüntüye büründük. Zaman zaman çok iyi pozisyonlar yakaladığımızı düşünüyorum. Bugün sonuç olarak 3 puan alamadık ama oyun anlamında çok iyi şeyler aldık." şeklinde konuştu.
- İlgili:
- Futbol
- Ziraat Türkiye Kupası
- Boluspor
YORUM EKLE
Son Ziraat Türkiye Kupası HaberleriTüm Ziraat Türkiye Kupası Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar