Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Üç puan alamadık ama oyun anlamında çok iyi şeyler aldık." dedi.

Çapa, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında Kayserispor maçının ilk 15 dakikasının istedikleri gibi oynayamadıklarını belirterek, "Sahada çok basit pas hatası yapan, sahada kimin koştuğu belli olmayan ve zaman zaman kopuk bir Boluspor vardı. 16. dakikadan itibaren değişik bir görüntüye büründük. Zaman zaman çok iyi pozisyonlar yakaladığımızı düşünüyorum. Bugün sonuç olarak 3 puan alamadık ama oyun anlamında çok iyi şeyler aldık." şeklinde konuştu.