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Fenerbahçe başkent deplasmanında!

Tarih17 Ocak 2017 , 14:22

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Fenerbahçe başkent deplasmanında!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

C Grubu'nda yaptığı 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 7 puan toplayan sarı-lacivertli takım, lider Gençlerbirliği'nin 5 puan ardından ikinci sırada yer aldı.

Fenerbahçe, yarınki müsabakadan galibiyetle dönmesi durumunda Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor maçının sonucunu beklemeden gruptan çıkmayı garantileyecek.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Puan durumu

Fenerbahçe'nin yer aldığı C Grubu'nda aldığı sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 1-2

Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe: 1-1

Menemen Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1

Fenerbahçe-Menemen Belediyespor: 6-0

 Takım Av. 
 1. Gençlerbirliği 16  15  12 
 2. Fenerbahçe 6
 3. Menemen Belediyespor 11  -9 
 4. Amed Sportif Faaliyetler 14  -12 
 


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