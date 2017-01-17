Galatasaray'ın Elazığspor maçı 11'i belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Elazığpsor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın 11'i belli oldu.

Galatasaray'ın Elazığspor maçı 11'i: Cenk, Sabri, Ahmet Çalık, Carole, Linnes, Selçuk, Josue, Bruma, Yasin, Podolski, Eren Derdiyok.

Yedekler: Batuhan Şen, Sneijder, Rodrigues, Berk, Kerem, Soner, Birhan.