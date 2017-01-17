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Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır
17 Ocak 2017 , 19:18
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Gençlerbirliği, kupa maçının hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra koordinasyon çalışmasına geçti. Yaklaşık 1 saat süren antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Yeni transferler Bady ve Umut Sözen de çalışmada yer aldı. Tedavilerine devam edilen Owusu ve Selçuk Şahin ise antrenmana katılmadı.
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