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Gençlerbirliği'nin konuğu Fenerbahçe!

Tarih17 Ocak 2017 , 11:06

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Gençlerbirliği'nin konuğu Fenerbahçe!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Gençlerbirliği,  5. hafta maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci bölümün ilk maçında Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-0 yenilen Gençlerbirliği, kupada moral bulmaya çalışacak.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 4'te 4 yapan Gençlerbirliği, 12 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe ise 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen başkent ekibi, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kazanmıştı.

C Grubu'ndaki diğer maçta ise yarın saat 12.00'de Amed Sportif Faaliyetler ile Menemen Belediyespor, Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek.

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