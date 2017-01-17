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İnegöl'de kazanan olmadı!

Tarih17 Ocak 2017 , 16:18

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İnegöl'de kazanan olmadı!

İnegölspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0

Stat: İnegöl

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kapluhan, Önder Yılmaz 

İnegölspor: Hamdi Tevfik Altıok, Bilal Özdemir, Hasan Küçcük, Emrah Dağ, Mahmut Şeker, Raif Demir (Dk.46 Emre Okur) Hacı Mustafa Karabulut (Dk.46 Oğuz Kocabal) Mustafa Vargel, Ömürcan Yıldırımlı (Dk.62 Hakkı İsmet Şimşek) Lider Koç, İsa Akgöl 

Çaykur Rizespor: Muhammed Alperen Uysal, Petrucci, Atiyah, Robin Yalçın, Ümit Kurt, Oğulcan Çağlayan (Dk.73 Dhurgham) Oğuz Han Aynaoğlu, Fink (Dk.81 Recep Niyaz) Edomwonyi, Furkan Şimşek, Ahmet İlhan Özek (Dk. 68 Saadane)  

Sarı kartlar: Dk.24 Mahmut Şeker, Dk.28 İsa Akgöl, Dk.33 Emrah Dağ, (İnegölspor) Dk.61 Furkan Şimşek, Dk.74 Saadane (Çaykur Rizespor)

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. hafta maçında  İnegölspor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı. 

 

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