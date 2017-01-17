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John'a 12 dikiş atıldı!

Tarih17 Ocak 2017 , 22:47

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John'a 12 dikiş atıldı!

Akhisar Belediyespor maçında sakatlanan Bursasporlu Josua John'un ayağına 12 dikiş atıldı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisar Belediyespor ile oynanan maçın 62. dakikasında Alper Uludağ'ın müdahalesiyle yerde kalan John'un ilk müdahalesi, sağlık ekiplerince soyunma odasında yapıldı.

Sağ ayağında iki ayrı açılma tespit edilen John'a 12 dikiş atıldığı ifade edildi.

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