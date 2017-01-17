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Konyaspor'a tek gol yetti!

Tarih17 Ocak 2017 , 19:04

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Konyaspor'a tek gol yetti!

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında Atiker Konyaspor, sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi ve oynanacak son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.

21. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in sağdan ortasında, ceza sahasında ters bir vuruş yapan Kerim Bölük, topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 1-0 kazandı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediyesi

Hakemler: Ali Şansalan, Cumhur Altay, Mehmet Kısal

Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Ömer Ali Şahiner, Volkan Fındıklı, Can Demir Aktav, Mehmet Uslu, Hadziahmetovic, Emre Can Atila (Dk. 69 Jonsson), Mbamba, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 85 Bajic), Fofana (Dk. 69 Milosevic), Hora

Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Muhittin Tekin, Kerim Bölük, Ramazan Erarslan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Hüseyin İriç (Dk. 46 Burak Gökbel), Reha Yaylı, Özer Ercili, Mustafa Altun (Dk. 68 Cihat Kahraman), Fevzi Can Bozkuş (Dk. 57 Fatih Arat), Emir Can Sayar

Gol: Dk. 21 Kerim Bölük (Kendi kalesine) (Atiker Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 52 Halil İbrahim Sönmez (Atiker Konyaspor

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