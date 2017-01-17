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Kupa hakemleri belli oldu!
17 Ocak 2017 , 13:33
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Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. haftasında yarın ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor: Oktay Taş
14.00 Aydınspor 1923-Ümraniyespor: Hakan Ceylan
14.00 Gümüşhanespor-Trabzonspor: Suat Arslanboğa
16.00 Göztepe-Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Belediyespor: Özkan Çeliker
20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk
19 Ocak Perşembe:
13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor: Onur Karabaş
16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor: Çağatay Şahan
18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği: Erkan Özdamar
20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor: Koray Gençerler
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