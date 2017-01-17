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Kupa heyecanı devam ediyor!

Tarih17 Ocak 2017 , 22:38

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Kupa heyecanı devam ediyor!

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası grup etabının 5. haftası, yapılan 6 müsabakayla başladı.

Gruplarda oynanan maçların sonuçları şöyle:

Anagold 24Erzincanspor-Tuzlaspor: 0-1

Boluspor-Kayserispor: 0-0

İnegölspor-Çaykur Rizespor: 0-0

Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor: 1-0

Bursaspor-Akhisar Belediyespor: 1-4

Elazığspor-Galatasaray: 1-4

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